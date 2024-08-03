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Общество 3 августа 2024 10:27

В Казани до 31 августа перекроют для движения участки двух улиц Московского района

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В Казани с 15 по 31 августа частично перекроют проезжую часть и тротуар на улице Восход около домов №29 и №39. Аналогичные ограничения будут действовать и на улице Академика Королева в районе здания №39 по улице Восход.

Напомним, эти две улицы относятся к Московскому району города. Причина временных неудобств по данным мэрии Казани - реконструкция тепловода.

Напомним, что сегодня в Казани проведут праздник «Я выбираю небо». Из-за чего 3 августа с 14 до 22 часов будет ограничено движение транспорта по нескольким улицам.

#ограничение движения #Казань
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