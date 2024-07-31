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Общество 31 июля 2024 12:27

В Казани ограничат движение по ряду улиц из-за праздника «Я выбираю небо»

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В Казани 3 августа с 14 до 22 часов будет ограничено движение транспорта по нескольким улицам. Причина временных неудобств – проведение ежегодного праздника «Я выбираю небо», который приурочен ко Дню авиации.

По данным пресс-службы мэрии столицы РТ, ограничительная мера коснется следующих участков:

в обе стороны по улице С. Хакима (от пересечения с улицей Декабристов до пересечения с улицей Абсалямова);

в обе стороны по улице Бондаренко (от дома №3 по улице С. Хакима до примыкания к той же улице).

Еще в этот день закроют доступ к смотровой площадке Центра семьи «Казан».

Фото: пресс-служба мэрии Казани

#ограничение движения #улицы казани
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