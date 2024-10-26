В Казани до конца декабря частично ограничат движение по ул. Рихарда Зорге

В Казани из-за реконструкции кабельных линий частично будет ограничено движение транспорта по улице Рихарда Зорге.

Как сообщает пресс-служба мэрии столицы РТ, ограничения будут действовать с 28 октября (понедельник) по 30 декабря. На этот период времени закроют участок около дома №97.

Напомним, что 4 ноября в Казани также ограничат движение в центре города. Причина – проведение крестного хода с чудотворным образом Казанской иконы Божией Матери.