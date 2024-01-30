В Казани до 29 марта частично ограничат движение по улице Фучика

В столице Татарстана почти на два месяца ограничат движение по улице Юлиуса Фучика. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Участок в центре дороги около дома №145а по улице Юлиуса Фучика окажется закрыт с 1 февраля до 29 марта.

Причиной временных неудобств станет проведение работ по выносу тепловода из зоны строительства второй линии казанского метрополитена, пояснили в Комитете внешнего благоустройства города.

С 11 января и до сегодняшнего дня по той же причине был закрыт для движения другой участок улицы Юлиуса Фучика.