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В Казани до 29 марта частично ограничат движение по улице Фучика
В столице Татарстана почти на два месяца ограничат движение по улице Юлиуса Фучика. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.
Участок в центре дороги около дома №145а по улице Юлиуса Фучика окажется закрыт с 1 февраля до 29 марта.
Причиной временных неудобств станет проведение работ по выносу тепловода из зоны строительства второй линии казанского метрополитена, пояснили в Комитете внешнего благоустройства города.
С 11 января и до сегодняшнего дня по той же причине был закрыт для движения другой участок улицы Юлиуса Фучика.
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