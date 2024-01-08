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В Казани до конца января перекроют участок ул. Фучика из-за строительства теплотрассы
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В Казани временно перекроют участок улицы Ю. Фучика в районе пересечения с Минской по направлению в сторону Ломжинской. Временные неудобства связаны с работами по строительству трассы тепловода – это нужно для возведения второй линии метро.
Ограничительный режим будет действовать как для пешеходов, так и для автомобилистов в период с 11 по 30 января.
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