news_header_top_970_100
Руc Тат
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
Общество 8 января 2024 13:40

В Казани до конца января перекроют участок ул. Фучика из-за строительства теплотрассы

Скопировать ссылку

В Казани временно перекроют участок улицы Ю. Фучика в районе пересечения с Минской по направлению в сторону Ломжинской. Временные неудобства связаны с работами по строительству трассы тепловода – это нужно для возведения второй линии метро.

Ограничительный режим будет действовать как для пешеходов, так и для автомобилистов в период с 11 по 30 января.

#ограничение движения
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100