В Казани до конца января перекроют участок ул. Фучика из-за строительства теплотрассы

В Казани временно перекроют участок улицы Ю. Фучика в районе пересечения с Минской по направлению в сторону Ломжинской. Временные неудобства связаны с работами по строительству трассы тепловода – это нужно для возведения второй линии метро.

Ограничительный режим будет действовать как для пешеходов, так и для автомобилистов в период с 11 по 30 января.