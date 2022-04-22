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Ру Тат
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Транспорт
22 апреля 2022  14:34

В Казани до 25 апреля ограничен проезд по улице Салимжанова

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В Казани введено ограничение движения по автомобильной дороге на улице Салимжанова. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы РТ.

До понедельника, 25 апреля, частично закроют проезд рядом с домом №2б по улице Спартаковской, а также полностью перекроют тротуар вдоль проезжей части по улице Салимжанова в сторону улицы Татарстан.

Причиной принятых мер стало проведение реконструкции комплекса зданий и территории бывшей фабрики «Спартак».

Напомним, что на месте бывшей фабрики будет возведен IT-парк площадью 42 468 квадратных метров.

#ограничение движения
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