В Казани до 25 апреля ограничен проезд по улице Салимжанова

В Казани введено ограничение движения по автомобильной дороге на улице Салимжанова. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы РТ.

До понедельника, 25 апреля, частично закроют проезд рядом с домом №2б по улице Спартаковской, а также полностью перекроют тротуар вдоль проезжей части по улице Салимжанова в сторону улицы Татарстан.

Причиной принятых мер стало проведение реконструкции комплекса зданий и территории бывшей фабрики «Спартак».

Напомним, что на месте бывшей фабрики будет возведен IT-парк площадью 42 468 квадратных метров.