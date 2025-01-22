Покупаешь в Казани квартиру, платишь как за семь: сколько придется переплатить за ипотеку

Ставки на рыночную ипотеку в банках сегодня составляют от 24 до 29,7% годовых. Мы рассчитали, во сколько обойдется купить квартиру в Казани, а также сколько составит переплата, если взять кредит на 10 или 30 лет. Кто готов переплачивать за жилье и какой доход должен быть у человека, чтобы ипотеку одобрили, – в обзоре «Татар-информа».





В период низких ставок с привлечением рыночной ипотеки заключалось около 40-50% сделок. Сегодня – не более 10%

Фото: © «Татар-информ»

Ставки по ипотеке достигли 30%

Средневзвешенная ставка по ипотеке на первичную недвижимость, по данным Единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС), в январе составляет 28,9%, а на вторичную – 29,3%. В целом же ставки начинаются от 24% и доходят до 29,7%. Величина зависит от многих факторов: политики конкретного банка, первоначального взноса и других.

Нажмите, чтобы увеличить Источник: наш.дом.рф

«По нашим наблюдениям, в период низких ставок с привлечением рыночной ипотеки заключалось около 40-50% сделок. Сегодня – не более 10%. Стоит уточнить, что низкие ставки – это до 13-14% годовых, они достаточно лояльны для покупки недвижимости с учетом инфляции», – рассказал «Татар-информу» вице-президент Гильдии риелторов, директор компании «Премьер-недвижимость» Руслан Садреев.

Эксперты полагают, что позитивных тенденций в ближайшее время ждать не стоит.

«Развитие ипотеки будет зависеть от уровня ключевой ставки Центробанка, который устанавливает ее примерно раз в два месяца. Сейчас нет никаких предпосылок, чтобы ключевая ставка снижалась. Даже хорошо бы, чтобы она не повышалась, а такое может быть. Поэтому в ближайшие полгода, я думаю, на рынке будет стагнация. И вряд ли будет какая-то существенная поддержка от правительства с расширением льготных программ, потому что бюджета на это недостаточно, нужно большие средства выделять. Думаю, что никаких приятных новостей в ближайшей перспективе для людей, которые не вписываются в льготную ипотеку, нет», – поделилась с «Татар-информом» президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко.

Ценники на недвижимость в Казани немаленькие Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Сколько стоят квартиры в Казани

При этом ценники на недвижимость в Казани тоже немаленькие. Так, в январе средняя цена студии площадью 28,9 кв. метра в новостройках Казани установилась на уровне 8,5 млн рублей. «Однушки» в 37,6 «квадрата» можно купить за 9,7 млн, «двушки» в 59,6 кв. метра – за 13,5 млн, а «трешки» в 76,8 кв. метра – за 16,8 млн. Об этом «Татар-информу» сообщили эксперты «Циан. Аналитики».

На вторичном рынке студии стоят порядка 6,7 млн рублей (в расчет аналитики брали квартиры площадью 24,9 «квадрата»). Однокомнатные квартиры площадью 36,3 кв. метра можно купить за 7,6 млн, двухкомнатные в 55,5 кв. метра – за 10,6 млн, а трехкомнатные в 77,6 кв. метра – за 14,4 млн.

Доход для одобрения ипотеки должен быть выше 200 тыс. рублей

«Татар-информ» подсчитал, сколько придется переплатить по ипотеке при разных сроках кредита. При расчетах мы учитывали первоначальный взнос в 20%. Отметим, что в зависимости от конкретного случая этот показатель может меняться.

Итак, чтобы взять кредит на покупку студии в новостройке, нужно иметь доход от 273 тыс. рублей, «однушки» – 330 тыс., «двушки» – почти в 460 тыс., а «трешки» – 539,5 тыс. рублей. На вторичном рынке требования меньше в среднем на 50-60 тыс. рублей. Чем меньше срок кредита, тем ниже будет необходимый уровень дохода.

Расчеты для студии в новостройке, срок ипотечного платежа 10 лет Нажмите, чтобы увеличить

За «однушку» придется отдавать 198 тыс. в месяц

Чем выше срок кредита, тем меньше ежемесячный платеж.

Расчеты для однокомнатной квартиры в новостройке, срок ипотечного платежа 10 лет Нажмите, чтобы увеличить

При покупке в ипотеку студии в новом доме на десять лет каждый месяц нужно будет платить 173,6 тыс. рублей. За однокомнатную квартиру придется отдавать по 198,2 тыс. рублей, за двухкомнатную – 275,9 тыс., трехкомнатную – 343,4 тыс. рублей в месяц. На вторичном рынке платеж будет меньше в среднем на 33-35 тыс. рублей.

Расчеты для двухкомнатной квартиры в новостройке, срок ипотечного платежа 10 лет Нажмите, чтобы увеличить

«Рыночную ставку, как правило, используют те, кто планирует получить кредит на небольшой срок. Например, у людей, которые планируют купить квартиру, деньги находятся на срочном вкладе или есть перспектива продажи другой недвижимости либо другого актива, от которых поступят средства на скорейшее погашение ипотеки. Скорейшее – это где-то от месяца до полугода, максимум до года. Есть также второй вариант – это небольшой объем кредита, условно 1–1,5 млн, чтобы его так же быстро и без большой переплаты можно было погасить текущими платежами», – объяснил Руслан Садреев.

Расчеты для трехкомнатной квартиры в новостройке, срок ипотечного платежа 10 лет Нажмите, чтобы увеличить

На уплаченные за 30 лет деньги банку можно купить семь квартир

А теперь самое интересное – переплата по кредиту. Получается, что если брать кредит на 10 лет, то переплата за студию в новостройке составит 14 млн рублей, за новую «однушку» – 16 млн, за «двушку» – 22,3 млн, а за «трешку» – 27,7 млн рублей. На вторичном рынке показатели ниже в среднем на 3,5-4 млн.

Если срок кредита увеличить до 20 лет, то переплата за студию составит 32,6 млн, за однокомнатную квартиру – 37,2 млн, за двухкомнатную – 51,8 млн, а за трехкомнатную – 64,5 млн. Вторичка отличается на 6,5-10 млн.

За 30 лет переплата за студию будет составлять порядка 52,1 млн, за «однушку» – 59,5 млн, за «двушку» – 82,8 млн, за «трешку» – 103,1 млн. На вторичном рынке платеж меньше в среднем на 10-15 млн рублей.

То есть за 10 лет одна квартира обойдется в сумму больше, чем сейчас стоят две, за 20 лет – четыре, а 30 лет – семь квартир.

По ипотеке заемщик в первое время платит в основном проценты

И здесь стоит отметить, что большинство банков при ипотечном кредитовании используют аннуитетный тип платежей. Это значит, что первые несколько лет оплачивать придется в основном проценты по кредиту, сумма основного долга будет уменьшаться минимально, объяснила Ирина Радченко.

Есть также дифференцированный тип платежа. Его размер изменяется каждый месяц.

«Минус в этой схеме в том, что вначале заемщику нужно платить самые высокие проценты. Условно говоря, если при аннуитетном платеже ежемесячно нужно будет платить стандартную сумму – условно, 50 тысяч (уменьшится она только через 7-8 лет), то по дифференцированному платежу – порядка 150 тысяч в месяц в первый год <…> Но зато у аннуитетного платежа переплата будет в несколько раз больше, чем у дифференцированного. В принципе, есть банки, которые позволяют выбрать вид платежа, но подавляющее большинство предпочитают аннуитетный», – отметила она.

На фоне высоких ставок по рыночной ипотеке большой популярностью пользуются льготные программы – семейная и IT-ипотека Фото: © «Татар-информ»

Покупатели стараются попасть в льготные программы

На фоне высоких ставок по рыночной ипотеке большой популярностью пользуются льготные программы, такие как семейная и IT-ипотека. В этом случае ставка будет достаточно лояльной и составит не более 6%, отметил Руслан Садреев.

«Покупатели используют максимальную возможность получить льготный ипотечный кредит, заплатив минимальный взнос. В нашем регионе это максимум 6 для семейной и 9 миллионов рублей – IT-ипотеки соответственно», – подчеркнул он.

Эксперты «ДОМ.РФ» прогнозируют, что в 2025 году уже имеющиеся льготные программы поддержат рынок, а их доля в общей выдаче продолжит расти.

По итогам 2024 года доля ипотеки с господдержкой в России достигла рекордных 49% по количеству и 70% по объему, рассказали «Татар-информу» в аналитическом центре платформы.

Покупатели используют максимальную возможность получить льготный ипотечный кредит, заплатив минимальный взнос Фото: © «Татар-информ»

Снижения ставок стоит ждать к концу года

Однако пока этого не произошло, а взять семейную или IT-ипотеку могут далеко не все – программы содержат целый список условий. Инициативы, которые в перспективе расширили бы перечень тех, кто может взять кредит по льготной ставке, и сделали бы его более доступным, сейчас есть только «на местах», поделилась Ирина Радченко.

«На федеральном уровне с момента окончания льготной программы все предложения закончились. Но зато в каждом регионе есть различные способы стимулирования жилищного рынка. Например, в Московской области есть программа поддержки учителей и медработников. Достаточно проработать 5 лет в этой сфере», – заключила она.

В «ДОМ.РФ» считают, что снижение ипотечных ставок возможно в обозримой перспективе. Если в экономике будет реализован базовый прогнозный сценарий Банка России, то снижение ипотечных ставок начнется уже в конце 2025-го – начале 2026 года.