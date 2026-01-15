news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 15 января 2026 10:19

В Казани для крещенских купаний оборудуют шесть площадок

Читайте нас в
Телеграм
В Казани для крещенских купаний оборудуют шесть площадок
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В Казани подготовили шесть площадок, где православные верующие смогут окунуться в освященную воду на Крещение. В день праздника купальни будут открыты с 10:30 до 22:00, сообщает мэрия.

Главной площадкой станет купель у храма‑памятника Спаса Нерукотворного. Здесь освящение воды проведут вечером 18 января, в 20:00. Окунуться можно будет уже с этого времени – купель будет работать с 20:00 18 января до 20:00 20 января. На месте организуют раздевалки, горячий чай и дежурства спасателей, медиков и полиции.

Остальные купели будут открыты только 19 января. Среди них:

  • озеро Верхний Кабан, со стороны Фермского шоссе (у кафе);
  • озеро Верхний Кабан, у дома №54 на улице Борисковской;
  • река Волга, у храма Николая Чудотворца (ул. Приволжская, 32, Красная Горка);
  • часовня‑купель у храма в честь иконы Божией Матери «Живоносный источник» (5‑я Кадышевская, 12);
  • купель при храме святой преподобной великомученицы Евдокии (ул. Федосеевская, 46).

читайте также
Врач о купании на Крещение: «Человек переохлаждается не в воде, а выйдя из нее»
Врач о купании на Крещение: «Человек переохлаждается не в воде, а выйдя из нее»
#крещение #православие #Казань
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Фарид Салман рассказал, как мусульманам следует провести Ночь Мирадж

Фарид Салман рассказал, как мусульманам следует провести Ночь Мирадж

14 января 2026
Для жителей почти 15 тыс. многоквартирных домов в Татарстане запущены чаты в МАХ

Для жителей почти 15 тыс. многоквартирных домов в Татарстане запущены чаты в МАХ

14 января 2026