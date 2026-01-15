В Казани для крещенских купаний оборудуют шесть площадок

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В Казани подготовили шесть площадок, где православные верующие смогут окунуться в освященную воду на Крещение. В день праздника купальни будут открыты с 10:30 до 22:00, сообщает мэрия.

Главной площадкой станет купель у храма‑памятника Спаса Нерукотворного. Здесь освящение воды проведут вечером 18 января, в 20:00. Окунуться можно будет уже с этого времени – купель будет работать с 20:00 18 января до 20:00 20 января. На месте организуют раздевалки, горячий чай и дежурства спасателей, медиков и полиции.

Остальные купели будут открыты только 19 января. Среди них: