В Казани для крещенских купаний оборудуют шесть площадок
В Казани подготовили шесть площадок, где православные верующие смогут окунуться в освященную воду на Крещение. В день праздника купальни будут открыты с 10:30 до 22:00, сообщает мэрия.
Главной площадкой станет купель у храма‑памятника Спаса Нерукотворного. Здесь освящение воды проведут вечером 18 января, в 20:00. Окунуться можно будет уже с этого времени – купель будет работать с 20:00 18 января до 20:00 20 января. На месте организуют раздевалки, горячий чай и дежурства спасателей, медиков и полиции.
Остальные купели будут открыты только 19 января. Среди них:
- озеро Верхний Кабан, со стороны Фермского шоссе (у кафе);
- озеро Верхний Кабан, у дома №54 на улице Борисковской;
- река Волга, у храма Николая Чудотворца (ул. Приволжская, 32, Красная Горка);
- часовня‑купель у храма в честь иконы Божией Матери «Живоносный источник» (5‑я Кадышевская, 12);
- купель при храме святой преподобной великомученицы Евдокии (ул. Федосеевская, 46).