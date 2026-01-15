news_header_top
Общество 15 января 2026 08:30

Врач о купании на Крещение: «Человек переохлаждается не в воде, а выйдя из нее»

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Уже через несколько дней православные верующие будут отмечать Крещение. Одной из главных традиций праздника считается купание в проруби. Однако, как предупреждают специалисты, риск переохлаждения возникает не столько в воде, сколько на воздухе. Об этом «Татар-информу» рассказала врач-терапевт высшей категории Людмила Лапа.

«Температура воды подо льдом составляет около 1-4°, но мы выходим в намного более холодный воздух, где-то температура может опускаться до -40°. Переохлаждение случается не в проруби, а уже после выхода из нее», – отметила врач.

Как избежать переохлаждения после купания в проруби:

  • Сразу вытереться сухим полотенцем и энергично растереть кожу;
  • Быстро надеть сухую, теплую одежду, на ноги желательно – валенки;
  • Выпить горячий чай.

«Не стоит окунаться в прорубь как при простуде, так и при наличии хронических заболеваний. Не рекомендую заниматься этим при проблемах с суставами, гипертоническом кризе и различных болях. Надо понимать, что нарушение циркуляции крови, которое вызывает экстренный перепад температур, пагубно для любой болезни», – подчеркнула Людмила Лапа.

#крещение #купание в проруби #Здоровье #медицина #советы
