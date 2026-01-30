news_header_top
Происшествия 30 января 2026 11:09

В Казани десятки курьеров на СИМ получили «административки» за нарушение ПДД

В Казани Госавтоинспекция провела рейд против нарушений правил дорожного движения среди курьеров, передвигающихся на средствах индивидуальной мобильности (СИМ).

Полицейские проверили 43 человека. У 30 из них выявили нарушения ПДД, в отношении них составили административные протоколы. Большинство нарушителей оказались иностранными гражданами.

Также были зафиксированы нарушения миграционного законодательства. Двух человек доставили в отделы полиции для дальнейшей проверки.

Ранее на заседании Комиссии по БДД в Кабинете Министров РТ главный автоинспектор РТ Рустем Гарипов поручил усилить контроль за курьерами. Он также предложил ввести обязательные регулярные инструктажи по правилам дорожного движения для всех курьеров. «Гонка за скоростью доставки не должна превращаться в гонку за человеческими жизнями», – отметил Гарипов.

#гаи #курьеры #нарушители пдд
