Горбатый мост в Кировском районе Казани будет демонтирован до конца ноября

На демонтаж Горбатого моста в Кировском районе Казани бюджет Татарстана направит 12,6 млн рублей. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Согласно документации, рабочим предстоит разобрать железобетонные конструкции моста и деревянные сваи у основания, а также очистить русло реки. Для транспортировки строительного мусора с обеих сторон Казанки будут оборудованы специальные площадки.

Заказчиком проекта выступает «Главтатдортранс», который будет принимать заявки на участие в тендере до 25 июля этого года, а 28 июля будет выбран подрядчик. Ему предстоит демонтировать мост до 25 ноября 2022 года.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Горбатый мост, имеющей с 2017 года статус исторически ценного градоформирующего объекта, готовят к реконструкции. В ноябре 2021 года городские власти отмечали, что существует вероятность полного демонтажа конструкции моста с последующим восстановлением в соответствии с параметрами оригинала.

Движение транспорта по Горбатому мосту было закрыто в 1967 году. После очередного обследования объекта в 2008 было принято решение о закрытии моста и для пешеходов.

