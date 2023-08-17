Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Казани демонтируют 16 незаконно установленных гаражей
В Советском районе Казани снесут 16 металлических гаражей, которые был установлены незаконно. Распоряжение опубликовано в новом выпуске Сборника документов и правовых актов.
Под снос попали объекты, расположенные по улицам Гвардейская, Карбышева, Курчатова, Л. Стрелков, Отрадная, Даурская, Комарова, Мира, Исаева, Космонавтов, Шавалиева, Крылова.
Собственники самовольно установленных объектов должны убрать их в период с 8 по 22 августа, в противном случае гаражи будут снесены до 30 ноября 2023 года и перемещены на базу хранения по адресу: Васильченко, 9.
Кроме того, еще одним распоряжением предписано демонтировать торговые объекты, расположенные по улицам Старо-Аракчинская, Оренбургский тракт, Даурская и Р. Яхина.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Казани демонтируют более 30 несанкционированно установленных металлических гаражей.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»