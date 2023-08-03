В Казани снесут более 30 незаконно установленных гаражей

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В Казани демонтируют 31 металлический гараж, которые были незаконно установлены. Распоряжение горисполкома опубликовано в новом выпуске Сборника документов и правовых актов, размещенного на сайте мэрии.

Под снос попали гаражи, расположенные по проспектам Ибрагимова и Ямашева, улица Короленко, Голубятникова, Чапаева, Чистопольская, Дементьева, Теплично-Комбинатская, Ф. Амирхана, Октябрьская.

Отмечается, что собственники самовольно установленных объектов должны в течение пяти убрать их, в противном случае гаражи будут снесены и перемещены на место хранения в течение 90 дней со дня истечения срока добровольного демонтажа.