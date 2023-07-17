За незаконную торговлю казанцев оштрафовали на 6 млн рублей, снесли более 130 киосков

Власти Казани демонтировали 132 незаконно размещенных торговых объекта, площадь освобожденной муниципальной земли составила 2,6 тыс. квадратных метров. Сумма штрафов за несанкционированную торговлю превысила 6 млн рублей. Об этом на деловом понедельнике в мэрии столицы сообщил председатель Комитета потребительского рынка города Руслан Фазылянов.

«Сезон идет полным ходом. Совместно с администрациями отдельное внимание мы уделяем соответствию объектов условиям договора о занимаемой территории. В случае выявления нарушений Комитет вынужден в одностороннем порядке расторгнуть договор и демонтировать объект. Незаконно установленные торговые объекты составляют нездоровую конкуренцию предпринимателям, купившим места с аукционов», — подчеркнул спикер.

Фото: скриншот презентации

Фазылянов добавил, что с начала года Комитет потребительского рынка совместно с администрациями районов провели 213 рейдов по пресечению несанкционированной торговли, а также составили 2,3 тыс. административных протоколов на общую сумму более 6 млн рублей. Изъятия имущества за это время произвели в 25 случаях. Пять человек подвержено административным арестам.

Руководитель исполкома города Рустем Гафаров добавил, что все правила торговли на сегодняшний день прозрачны и понятны. Однако есть случаи, когда предприниматели «захватывают» землю вокруг своего киоска.

«Пусть заявляют, сколько им нужно. Но этот подход, когда дали 10 квадратов, а они занимают 20, не совсем правильный», — прокомментировал Гафаров.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Казани снесут две незаконно размещенные летние веранды, квасной киоск и шиномонтаж.