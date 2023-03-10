Год педагога в Казани стартовал с награждения победителей конкурса «Учитель года»

Сегодня мэр Казани Ильсур Метшин дал старт Году педагога и наставника в столице Татарстана. Событие открылось церемонией награждения победителей конкурса «Учитель года – 2023».

Как отметил Метшин, ежегодно увеличивается количество молодых педагогов, участвующих в конкурсе. В этом году средний возраст участников составил 37 лет, причем самому молодому конкурсанту – всего 21 год.

«Не случайно педагоги во все времена пользуются особым уважением и авторитетом. И не случайно 2023-й в России объявлен Годом педагога и наставника. Ведь именно от вас, вашей мудрости и знаний зависит наше будущее», – заявил глава города.

Сегодня детские сады и школы Казани посещают более 242 тыс. детей, а воспитывают и обучают их свыше 16 тыс. педагогов, констатировал Метшин. «Ваш сложный, кропотливый, но столь необходимый труд требует безграничного терпения, настойчивости и самое главное – любви к детям. Призвание учителя – это передавать свои знания и опыт, формировать, воспитывать личность и делать мир лучше. Это колоссальный труд и огромная ответственность», – сказал он собравшимся.

По словам мэра Казани, работа педагога требует постоянного развития и самосовершенствования, и важным инструментом в этом направлении является конкурс «Учитель года». «Думаю, что каждый педагог, который принимал в нем участие, может назвать его судьбоносным и незабываемым для себя», – убежден он.

Метшин заметил, что талант учителей отражается и в успехах их учеников. «Казанские школьники вносят существенный вклад в результативность Татарстана на заключительном этапе всероссийских олимпиад, их доля составляет почти 60%. За последние семь лет количество призеров и победителей среди казанских школьников выросло практически в два раза, и это полностью ваша заслуга», – пояснил он.

Глава Минобрнауки Татарстана Ильсур Хадиуллин добавил, что Казань вносит огромный вклад в развитие образования не только республики, но и России в целом. Ежегодно казанские учителя занимают призовые места на федеральном этапе конкурса «Учитель года», отметил он.

«Решение Президента России Владимира Путина об объявлении Года педагога и наставника показывает отношение к нашим учителям, к системе образования, истории и будущему. Ведь учителя не только обучают и воспитывают детей, но и создают будущее», – заключил министр образования и науки.

Конкурс прошел с ноября 2022 по февраль 2023 года в три этапа: школьный (ноябрь), районный (декабрь) и городской (январь – февраль). В нем принял участие 91 педагогический работник образовательных организаций Казани, в том числе 46 человек стали победителями и призерами.

Особенностью конкурса этого года стало включение номинаций «Педагог инклюзивного образования дошкольного образовательного учреждения», «Педагог инклюзивного образования образовательного учреждения» и «Воспитатель группы с обучением и воспитанием на родном татарском языке».

Всего педагоги состязались в девяти номинациях. Так, в категории «Педагогический дебют» первое место заняла Алена Спиридонычева из гимназии №94, в номинации «Учитель татарского языка и литературы» – Алиня Шагараева из гимназии №13. Лучшим «Педагогом инклюзивного образования ДОУ» стала Гульназ Гасимова из детсада №63, а «Педагогом инклюзивного образования ОУ» – Зухра Тумакаева из лицея №78.

В номинации «Сердце отдаю детям» победила Елена Деваева из Центра детского творчества Вахитовского района, в категории «Воспитать человека» – Эльмира Беглова из лицея №182, по направлению «Педагог-психолог» – Светлана Гордеева из детсада №161.

В номинации «Воспитатель дошкольного образовательного учреждения» (на русском языке) победу одержала Юлия Токмакова из детсада №101, первое место в номинации «Воспитатель дошкольного образовательного учреждения» (на татарском языке) досталось Айсине Мухамадияровой из детсада №272, в категории «Педагог-ветеран» лучшей признана учитель обществознания школы №119 Альфия Штукина.

Победителем в номинации «Учитель – предметник», который представит Казань на республиканском этапе конкурса «Учитель года», стала педагог русского языка и литературы полилингвального комплекса «Адымнар – путь к знаниям и согласию» Екатерина Лисина, о чем сообщал «Татар-информ».