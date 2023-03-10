Учителем года Казани стала педагог школы «Адымнар» Екатерина Лисина

«Учителем года – 2023» в Казани стала педагог русского языка и литературы полилингвального комплекса «Адымнар – путь к знаниям и согласию» Екатерина Лисина. Именно она представит столицу Татарстана на республиканском этапе Всероссийского конкурса.

Фото: © Надежда Гордеева / «Татар-информ»

«Эмоции переполняют меня. Я благодарна нашему прекрасному городу, который организовал этот замечательный конкурс, на котором я встретила настоящих друзей и единомышленников. Очень важно понимать, что ты не один, что рядом есть люди, которые смотрят с тобой в одном направлении», – заявила победитель после оглашения результатов конкурса.

По мнению Лисиной, победа в профессиональном конкурсе – это не личная заслуга участника, а огромная подготовительная командная работа коллектива образовательной организации.

«Я работаю в школе седьмой год, а начинала в школе №4 Лениногорска. Не собиралась работать учителем, но как только переступила порог школы, поняла, что это мое место. Я с радостью прихожу на работу. Я единственный учитель в семье, мой отец – нефтяник, а мама – музыкант», – рассказала она.

Педагог добавила, что в таком конкурсе участвует уже второй раз. Первый раз состязалась в номинации «Педагогический дебют» в Лениногорске.

«Конкурс – это всегда что-то новое. Это новые знания, вызовы. С удовольствием прошла испытания вместе со своей командой. Мы давали уроки, проводили мастер-классы, учились друг у друга. Думаю, что победа в таком конкурсе это настолько масштабно. Много конкурсантов, поэтому победить очень приятно и неожиданно», – подчеркнула она.

Лисина призналась, что ученики поддерживали ее и желали победы. «Сейчас такое ощущение, что к республиканскому этапу уже готова, потому что испытания были довольно сложные, похожие на то, что ожидает в региональном туре. Поэтому с новыми силами будем вступать на новый конкурсный путь», – заключила она.

Фото: © Надежда Гордеева / «Татар-информ»

Церемония награждения победителей городского этапа конкурса «Учитель года – 2023» прошла в Казанской ратуше. В ней приняли участие министр образования и науки Татарстана Ильсур Хадиуллин и мэр Казани Ильсур Метшин.

Конкурсу «Учитель года России» в этом году исполнится 33 года. В последние пять лет Казань входит в число лидеров по количеству призеров этого конкурса наряду с Москвой и Санкт-Петербургом.