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В Казани число машино-мест на муниципальных парковках увеличится до 9531
В столице Татарстана число машино-мест на муниципальных парковках увеличится с 9381 до 9531. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.
В частности, это произойдет за счет появления двух новых парковок между улицами Мастеров и Тансык в жилом массиве «Салават Купере» и на пересечении улицы Назарбаева и проспекта Универсиады вблизи дома №8 по улице Назарбаева, о котором сообщал ранее «Татар-информ».
В «Салават Купере» создадут 76 парковочных мест, стоимость стоянки авто составит 30 рублей в час. На улице Назарбаева оборудуют 77 мест, стоимость стоянки будет равняться 50 рублям в час.
Кроме того, на улице Спартаковская количество машино-мест вырастет с 60 до 89. Речь идет о четной стороне улицы от пересечения с улицей Газовая до пересечения с улицей Халева (вдоль дома №65 по улице Спартаковская).
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