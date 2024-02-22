В Казани созданы две новые платные парковки

В Казани появились две новые платные парковки более чем на 150 мест. Об этом говорится в сборнике документов и правовых актов исполкома.

Новые парковочные места появились на территории между улицами Мастеров и Тансык, а также на пересечении улицы Назарбаева и проспекта Универсиады, рядом с домом №8 по ул.Назарбаева. На первой стоимость стоянки авто составит 30 рублей в час, на второй — 50 рублей.

Кроме того, внесены изменения в несколько уже действующих парковок. В общей сложности количество платных машино-мест на муниципальных парковках выросло с 9381 до 9531.