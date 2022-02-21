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Ру Тат
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Общество
21 февраля 2022  14:27

В Казани численность населения превысила 1,3 млн человек

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Согласно предварительным данным Всероссийской переписи, проведенной в 2021 году, в Казани живут более 1 млн 300 тыс. человек. Об этом на XII сессии Казанской городской думы сообщил мэр столицы РТ Ильсур Метшин.

Градоначальник подчеркнул, что Казань является единственной столицей в регионах ПФО, которая продолжает лидировать по рождаемости, несмотря на «демографическую яму» 90-х прошлого века.

Он также сообщил, что в прошлом году средняя продолжительность жизни казанцев составила 76,3 года. 

 

#Всероссийская перепись населения #численность населения
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