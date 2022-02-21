Метшин: Продолжительность жизни казанцев достигла 76,3 года

Показатель продолжительности жизни казанцев в прошлом году достиг 76,3 года. Это заметно превышает заложенные в планах уровни, заявил на XII сессии Казанской городской думы мэр Казани Ильсур Метшин.

Говоря о вопросах демографии, он напомнил, что Казань является единственной столицей ПФО, которая продолжает лидировать по рождаемости, несмотря на «демографическую яму» 1990-х.

«В 2021 году школьников было 158 тыс. — на 11 тыс. больше, чем в 2020 году. По прогнозам, через пять лет их число вырастет на 30% и превысит уровень в 200 тыс.», — сказал Метшин.

Мэр добавил, что в детских садах в настоящее время воспитываются 78 тыс. маленьких горожан.

«Сегодня продолжительность жизни казанцев достигла 76,3 года. При этом в рамках Стратегии развития Казани она прогнозировалась на уровне 76 лет только к 2030 году. Почти 53% жителей регулярно занимаются физкультурой и спортом», — заключил Метшин.