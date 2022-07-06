В Казани частично перекрыли движение по улице Сабира Ахтямова

В Казани частично ограничили движение автомобилей по улице Сабира Ахтямова, причем с 25 июля ограничение затронет улицу Полушкина. Соответствующее распоряжение подписано в исполкоме города, сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

Причиной ограничения движения являются работы по устройству сети канализации, которые будут проводиться поэтапно, уточняют в городской администрации.

В частности, вплоть до 14 июля частично закрыта проезжая часть по улице Ахтямова около пересечения с улицей Жиганова — в направлении движения транспорта в сторону Жиганова.

Позднее, с 15 по 24 июля, окажется частично закрыта проезжая часть по улице Ахтямова у пересечения с улицей Жиганова — в направлении движения транспорта в сторону улицы Полушкина.

Затем, с 25 по 31 июля, ограничат движение по улице Полушкина рядом с 5-м строением дома №5/5 в сторону улицы Ахтямова.

С 1 по 10 августа будет перекрыто движение по улице Полушкина возле того же строения в сторону улицы Камалеева.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Казани продлят ограничение движения по улице Столбова.