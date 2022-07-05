В Казани продлят ограничение движения по улице Столбова

В Казани продлят ограничение движения по участку автодороги на улице Столбова. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

Как ранее сообщал «Татар-информ», движение здесь частично ограничено с 23 мая. Изначально предполагалось, что эта мера будет действовать месяц.

Однако теперь возле домов №1/3 и 11 по улице Столбова движение по проезжей части будет частично ограничено, а тротуар останется перекрыт вплоть до 25 июля.

Причиной ограничения движения являются работы по прокладке коммуникаций, уточнили в Комитете внешнего благоустройства исполкома города.