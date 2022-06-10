В Казани частично перекроют движение по улице Чапаева

В Казани частично ограничат движение по тротуару на улице Чапаева. Соответствующее распоряжение подписано в исполкоме города, сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

С 15 июня по 31 июля пешеходы не смогут пользоваться участком тротуара от дома №51 по улице Чапаева до гаражно-строительного кооператива у дома №47 по улице Чапаева.

Причиной ограничения движения станет реконструкция внутриквартальных тепловых сетей.

Как сообщал ранее «Татар-информ», в Казани из-за Дня России будет ограничено движение по улице Сибгата Хакима.