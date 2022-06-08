В Казани из-за Дня России будет ограничено движение по улице Сибгата Хакима

В Казани во время подготовки и проведения праздничных мероприятий ко Дню России будет ограничено движение по улице Сибгата Хакима. Об этом сообщает городской Комитет по транспорту в своем телеграм-канале.

Отмечается, что для движения автомобилей будет перекрыт участок от улицы Декабристов до улицы Абсалямова. Ограничительный режим будет действовать 12 (с 15.00 до 23.00) и 14 июня (с 12:00 до 23:00).

Фото: Комитет по транспорту Казани.

Автовладельцев просят руководствоваться установленными дорожными знаками и заранее выбирать маршруты объезда.