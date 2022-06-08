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Ру Тат
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Транспорт
8 июня 2022  15:50

В Казани из-за Дня России будет ограничено движение по улице Сибгата Хакима

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В Казани во время подготовки и проведения праздничных мероприятий ко Дню России будет ограничено движение по улице Сибгата Хакима. Об этом сообщает городской Комитет по транспорту в своем телеграм-канале.

Отмечается, что для движения автомобилей будет перекрыт участок от улицы Декабристов до улицы Абсалямова. Ограничительный режим будет действовать 12 (с 15.00 до 23.00) и 14 июня (с 12:00 до 23:00).

Фото: Комитет по транспорту Казани.

Автовладельцев просят руководствоваться установленными дорожными знаками и заранее выбирать маршруты объезда.

#ограничение движения
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