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Ру Тат
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Транспорт
10 июля 2022  11:22

В Казани частично перекроют движение по улице Братьев Батталовых

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В Казани на время ограничат движение по улице Братьев Батталовых. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

Причиной временных неудобств станет строительство наружных сетей водоснабжения, пояснили в Комитете внешнего благоустройства исполкома города.

Движение окажется частично перекрыто с 11 июля по 31 октября около 1-го корпуса дома №20 по улице Братьев Батталовых.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Казани продлят ограничение движения по улице Столбова.

#ограничение движения
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