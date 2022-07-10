В Казани частично перекроют движение по улице Братьев Батталовых
В Казани на время ограничат движение по улице Братьев Батталовых. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.
Причиной временных неудобств станет строительство наружных сетей водоснабжения, пояснили в Комитете внешнего благоустройства исполкома города.
Движение окажется частично перекрыто с 11 июля по 31 октября около 1-го корпуса дома №20 по улице Братьев Батталовых.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Казани продлят ограничение движения по улице Столбова.