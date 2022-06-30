В Казани частично перекроют движение по улицам Айвазовского и Волкова

В Казани частично ограничат движение по улицам Айвазовского и Волкова. Соответствующее распоряжение подписано в исполкоме города, оно опубликовано в очередном сборнике документов и правовых актов муниципалитета.

С 6 по 15 июля окажутся перекрыты участки возле домов №22/48 и №27б по улице Айвазовского, а также у дома №46 по улице Волкова.

Причиной ограничения движения станут «работы на сетях коммуникаций», уточняют в мэрии столицы Татарстана.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Казани частично перекроют движение по улице Волгоградская.