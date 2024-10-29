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В Казани 4 ноября ограничат движение из-за крестного хода
В центре столицы Татарстана 4 ноября ограничат движение транспорта из-за традиционного крестного хода по случаю дня прославления Казанской иконы Божией Матери. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.
Вечером 3 ноября в Казанском соборе состоится торжественное всенощное бдение с чтением акафиста Царице Небесной, оно начнется в 17.00. Утром 4 ноября в Благовещенском соборе Казанского Кремля пройдет торжественный молебен. Начало службы — в 7.30.
После этого православные верующие пройдут крестным ходом от храма вокруг Казанского Кремля и затем по центральным улицам до Богородицкого монастыря. На месте явления святыни будет совершена божественная литургия. Богослужение в Казанском соборе начнется в 9.00.
Поэтому с 7.00 4 ноября окажутся закрыты для движения транспорта следующие участки:
— съезд с площади 1-го Мая (от улицы Кремлевская до улицы Профсоюзная),
— съезд с площади Тысячелетия на улице Батурина,
— съезд с улицы Батурина на Кремлевскую дамбу,
— улица Батурина (от Кремлевской дамбы до улицы Дзержинского),
— улица Баумана (от улицы Профсоюзная до улицы Батурина),
— улица Карла Маркса (от улицы Лобачевского до улицы Батурина),
— улица Кремлевская (от улицы Чернышевского до площади 1-го Мая),
— улица Миславского (от улицы Карла Маркса до улицы Дзержинского),
— улица Профсоюзная (от улицы Чернышевского до площади Тысячелетия),
— улица Япеева (от улицы Дзержинского до улицы Большая Красная по необходимости).
Проезжие части на этих участках будут открывать для машин по мере прохождения крестного хода.
Кроме того, с 7.00 до 9.30 4 ноября будет перекрыто движение на улице Большая Красная (от улицы Япеева до улицы Батурина).
С 20.00 3 ноября до 9.30 4 ноября окажется перекрыта и улица Миславского (от улицы Карла Маркса до улицы Большая Красная). На этом же участке будет запрещена парковка.
В организации крестного хода окажут помощь городские службы, а для обеспечения безопасности во время мероприятия примут меры правоохранительные органы, заметили в отделе по взаимодействию с общественными организациями исполкома Казани.
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