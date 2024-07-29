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Новости Татарстана и Казани
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В Казани частично ограничат движение по улице Фатыха Амирхана до 30 сентября
В столице Татарстана с 30 июля до 30 сентября будет частично ограничено движение транспорта и пешеходов по улице Фатыха Амирхана.
Как сообщает пресс-служба мэрии Казани, в этот период времени частично закроют дорогу на участке в районе здания №1г до моста Миллениум (в направлении движения в сторону улицы Вишневского).
Причина временных неудобств – необходимость отремонтировать тротуар.
Ранее сообщалось, что с 1 августа по 30 сентября также частично перекроют движение по улице Юлиуса Фучика.
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