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Общество 29 июля 2024 11:31

В Казани частично ограничат движение по улице Фатыха Амирхана до 30 сентября

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В столице Татарстана с 30 июля до 30 сентября будет частично ограничено движение транспорта и пешеходов по улице Фатыха Амирхана.

Как сообщает пресс-служба мэрии Казани, в этот период времени частично закроют дорогу на участке в районе здания №1г до моста Миллениум (в направлении движения в сторону улицы Вишневского).

Причина временных неудобств – необходимость отремонтировать тротуар.

Ранее сообщалось, что с 1 августа по 30 сентября также частично перекроют движение по улице Юлиуса Фучика.

#ограничение движения #Казань
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