В Казани частично ограничат движение по улице Четаева

В столице Татарстана на непродолжительное время ограничат движение по одному из участков улицы Четаева. Об этом сообщает портал мэрии Казани.

Причиной перекрытия движения станет проведение работ по укладке асфальтобетонного покрытия, пояснили в городском Комитете внешнего благоустройства.

Участок улицы Четаева от улицы Бондаренко до улицы Абсалямова окажется перекрыт с 21.00 8 июня до 5.00 9 июня.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что работы по капитальному ремонту автомобильной дороги на улице Четаева ведутся по инициированному Президентом РФ Владимиром Путиным национальному проекту «Безопасные качественные дороги».