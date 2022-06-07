news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Транспорт
7 июня 2022  16:30

В Казани частично ограничат движение по улице Четаева

news_top_970_100

В столице Татарстана на непродолжительное время ограничат движение по одному из участков улицы Четаева. Об этом сообщает портал мэрии Казани.

Причиной перекрытия движения станет проведение работ по укладке асфальтобетонного покрытия, пояснили в городском Комитете внешнего благоустройства.

Участок улицы Четаева от улицы Бондаренко до улицы Абсалямова окажется перекрыт с 21.00 8 июня до 5.00 9 июня.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что работы по капитальному ремонту автомобильной дороги на улице Четаева ведутся по инициированному Президентом РФ Владимиром Путиным национальному проекту «Безопасные качественные дороги».

#ограничение движения
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100