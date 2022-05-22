Движение транспорта по улице Четаева ограничат на три месяца

В столице Татарстана на три месяца частично перекроют движение по автомобильной дороге на улице Четаева. Об этом сообщает портал мэрии Казани со ссылкой на городской Комитет внешнего благоустройства.

С 24 мая и вплоть до 27 августа окажется ограничено движение транспорта на участке улицы Четаева от улицы Бондаренко до улицы Абсалямова. Причиной этого станет капитальный ремонт дороги.

Все работы будут проводиться поэтапно. Капитальный ремонт организован по инициированному Президентом РФ Владимиром Путиным национальному проекту «Безопасные качественные дороги».

Как ранее сообщал «Татар-информ», дорожники заменят верхний слой асфальтобетонного покрытия. При необходимости рабочие также установят новые дорожные знаки и пешеходные ограждения.