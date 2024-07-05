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Общество 5 июля 2024 23:35

В центре Казани ограничат движение по улице Адамюка

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В центре Казани ограничат движение по улице Адамюка
Фото: kzn.ru

В Вахитовском районе столицы Татарстана на время перекроют улицу Адамюка. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.

С 8 по 28 июля окажется полностью перекрыта проезжая часть на участке от проезда в ворота у дома №14 по улице Малая Красная до дома №13 по улице Малая Красная, пояснили в городском Комитете внешнего благоустройства.

Причиной временных неудобств станут работы по капитальному ремонту участка тепловых сетей, уточнили в администрации города.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Московском районе Казани перекроют несколько улиц из-за работ на тепловоде.

#Транспорт #ограничение движения
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