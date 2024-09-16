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Новости Татарстана и Казани
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В Казани частично ограничат движение по улицам Габдуллы Тукая и Сары Садыковой
В Вахитовском районе Татарстана частично перекроют движение транспорта по улицам Габдуллы Тукая и Сары Садыковой. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.
Участок около дома №110 по улице Габдуллы Тукая будет закрыт для машин с 20 по 30 сентября, рассказали в Комитете внешнего благоустройства исполкома города.
В свою очередь движение по улице Сары Садыковой у корпуса 1 здания №12 по улице Салиха Сайдашева ограничат с 24 сентября по 13 октября.
Причиной временных неудобств станут работы по прокладке трассы водопровода, хозяйственно-бытовой и ливневой канализации, пояснили в городской администрации.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Казани продлили ограничение движения по улицам Магистральная и Учительская.
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