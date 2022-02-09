После реконструкции движение по Горьковскому шоссе будет непрерывным

В Казани приступили к проектированию по реконструкции Горьковского шоссе. Планируется, что дорога будет расширена до шести полос, по три в каждую сторону, а движение будет непрерывным, то есть без светофоров. Об этом во время прямого эфира в Instagram рассказал мэр Ильсур Метшин.

Градоначальник отметил, что Горьковское шоссе — одна из больших проблем столицы.

«Если раньше здесь были пробки только по выходным, особенно в дачный сезон, то сейчас тут бесконечные пробки. Поэтому мы предприняли несколько действий — строительство дороги-дублера и реконструкция самого шоссе», — сказал мэр.

Предварительно в процессе реконструкции появятся шесть подземных переходов, три двухуровневые развязки и три одноуровневые. Точной даты начала работ на Горьковском шоссе пока нет.

«Возможно, при реализации проекта будут какие-то изменения, но в целом именно такой объем планируется. Реконструкция случится не прям завтра. Проектирование займет время, но лед тронулся в этом направлении», — сказал мэр.