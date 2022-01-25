В Казани будет установлена мемориальная доска Исламие Махмутовой

27 марта, во Всемирный день театра, на фасаде здания по адресу Жуковского, 9 в Казани будет установлена мемориальная доска заслуженной артистке РСФСР, народной артистке Татарстана Исламие Махмутовой. Именно в этом доме в последние годы проживала легендарная артистка Татарского государственного театра драмы и комедии им. К. Тинчурина.

«Уже готов эскиз будущей работы. Известно, что мемориальная доска будет с барельефом. Комиссией по мемориальным доскам при Министерстве культуры РТ на конкурсной основе отобран скульптур, который займется этой работой», – рассказал начальник отдела взаимодействия со СМИ и общественными организациями Айрат Файзрахманов.

Он также отметил, что во время работ по просьбам родственников Исламии Махмутовой в проект могут быть внесены корректировки.

Напомним, что на этом же здании находится мемориальная доска народному поэту Татарстана Фанису Яруллину.

Также в день установки мемориальной доски в театре Тинчурина отметят 10-летие спектакля «Курэсем килгэн иде…» («Хотелось увидеть») Исламии Махмутовой. Перед постановкой в музее театра пройдет вечер памяти, приуроченный к юбилею спектакля и посвященный творчеству Исламии Махмутовой. Гостям мероприятия покажут видеоролик и организуют викторину. Победители получат экземпляры книги «Мэхэббэт чишмэсе» («Родник любви»), посвященной актерам Халилу и Исламие Махмутовым.

В прошлом году в рамках увековечения памяти выдающихся деятелей культуры были установлены бюсты драматурга Карима Тинчурина в одноименном парке Казани, поэта Мусы Джалиля в Екатеринбурге, писателя Сергея Аксакова во внутреннем дворике Казанского (Приволжского) федерального университета; мемориальные доски писателю, лауреату Государственной премии СССР Кави Наджми и его супруге, литературной переводчице Сарвар Адгамовой, народной артистке РТ, заслуженной артистке РСФСР Вафире Гиззатуллиной; писателю-фронтовику Геннадию Паушкину, народной артистке ТАССР, композитору Саре Садыковой.