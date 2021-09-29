В Казани открылась мемориальная доска поэту Фанису Яруллину

Фото: © Михаил Захаров/ИА «Татар-информ»

В доме на улице Жуковского в Казани открылась памятная доска народному поэту Татарстана Фанису Яруллину, который здесь прожил последние шесть лет своей жизни.

Обращаясь к присутствующим, заместитель Председателя Госсовета РТ Марат Ахметов напомнил, что со смерти Яруллина прошло уже 10 лет, а мемориальная доска, посвященная ему, открывается только сейчас.

«Ценить человека надо, пока его помнят многие. Я его воспринимаю как героя сложной судьбы. В самом начале жизненного пути ему выпали испытания судьбы, и он боролся всю жизнь. При этом в его душе не было обиды, он писал: „Я влюблен в жизнь“», — отметил он.

Фото: © Михаил Захаров/ИА «Татар-информ»

«Мы, люди здоровые, наверное, не можем иметь такой же сильный дух, как Фанис Яруллин. После чтения его произведений появляется надежда, чувство восхищения и гордости. Наверняка эту мемориальную доску мы должны были установить раньше. Пусть его дух возрадуется», — заметила, в свою очередь, исполнительный директор Фонда содействия развитию культуры при Президенте РТ Нурия Хашимова.

Она также поблагодарила жену Фаниса Яруллина Нурсию ханум, которая проделала большую работу по увековечению творчества поэта, в подготовке его книг к изданию.

Заместитель министра культуры РТ Дамир Натфуллин подчеркнул важность того, что это мероприятие проходит в Год родных языков и народного единства. «Жизненный путь Фаниса абый, его жизнелюбие являются примером для нас. Одна из главных задач Министерства культуры — увековечение имени таких личностей», — подчеркнул он.

Председатель Союза писателей РТ Ркаил Зайдуллин назвал это мероприятие праздником для любителей литературы. «Кто-то думает, что стихи он начал писать после произошедшего с ним несчастного случая. Но он стал бы большим писателем, даже не случись с ним такое. После трагедии его творчество получило совсем другое звучание», — заметил председатель союза и назвал Фаниса Яруллина одним из истинных народных поэтов XX века наряду с Габдуллой Тукаем, Хади Такташем, Хасаном Туфаном, Мударрисом Аглямовым.

Артист Камаловского театра Равиль Шарафеев рассказал о своей встрече с поэтом: «Я сыграл в спектакле по его пьесе. К Фанису Яруллину меня отвел Туфан Миннуллин. Не помню, сколько там побыли, но когда уходили оттуда, у меня не было чувства подавленности. Напротив, был полон уверенности и оптимизма».

Он также добавил, что спектакль по пьесе Фаниса Яруллина «Әнә килә автомобиль» был очень популярным — на сцене он шел по 200 раз в год.

На церемонии открытия мемориальной доски также выступили председатель Бавлинского землячества Нурислам Хабипов, поэты Разиль Валеев, Зиннур Мансуров, Радиф Гаташ и другие.

Сестра супруги поэта Савия Хакимова выразила благодарность Президенту Татарстана Рустаму Минниханову, руководителю Аппарата Президента РТ Асгату Сафарову, исполнительному директору Фонда содействия развитию культуры Нурие Хашимовой, руководству Бавлинского района и автору памятного знака — скульптору Фанилю Валиуллину. Она также передала просьбу общественности — назвать в честь Фаниса Яруллина одну из улиц Казани.

В доме на улице Жуковского в разные годы проживали многие известные деятели татарской культуры. В будущем здесь планируется установить еще несколько памятных знаков: легендарным артистам Тинчуринского театра Исламие и Халилу Махмутову, а также выдающимся артистам театра Камала Иреку Багманову и Вере Минкиной.