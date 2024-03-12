На участке ул.Кави Наджми в Казани введут одностороннее движение

В Казани изменят схему движения транспорта по улице Кави Наджми. Об этом сообщается в телеграм-канале городского Комитета по транспорту.

Так, на участке от улицы Профсоюзной в сторону Рахматуллина движение будет односторонним.

«Решение принято на комиссии по безопасности дорожного движения администрации Вахитовского и Приволжского районов и направлено на повышение безопасности дорожного движения», — заявили в комитете.

Водителей, выбирающих этот участок, призвали к внимательности. Им следует ориентироваться на установленные дорожные знаки и заранее выбирать маршрут.