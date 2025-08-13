news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Экономика 13 августа 2025 10:14

В Казани более 50% от всего строящегося жилья относится к бизнес-сегменту

Читайте нас в
Телеграм

В Казани 52% от всего строящегося жилья относится к сегменту бизнес-класса. Об этом сообщил основатель компании «Авторы» Владимир Михайлов, чьи слова приводит РБК.

«Сейчас доля бизнес- и премиум-класса в Казани среди строящегося жилья, по данным сервисов аналитики, составляет порядка 52%», – сказал он.

Эксперт отметил, что покупатели жилья бизнес-класса чаще пользуются рассрочкой, вкладывая в покупку значительный объем наличных денег.

По его словам, покупатели таких квартир выбирают тихие локации, особенно если рассматривают центр города.

«Центральная часть города всегда будет привлекательна. Учитывая высокий спрос на жизнь в Казани, я думаю, есть предложение и спрос как на тихий, так и на активный деловой центр», – подчеркнул Михайлов.

читайте также
Татарстан попал в топ-5 регионов по спросу на ипотеку
Татарстан попал в топ-5 регионов по спросу на ипотеку
#жилье #Недвижимость #Строительство #бизнес #Казань
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Как татарстанцы могут вернуть до 400 тыс. рублей при покупке жилья

Как татарстанцы могут вернуть до 400 тыс. рублей при покупке жилья

12 августа 2025
В Татарстане объявили штормовое предупреждение из-за сильного ливня

В Татарстане объявили штормовое предупреждение из-за сильного ливня

12 августа 2025