В Казани более 50% от всего строящегося жилья относится к бизнес-сегменту

В Казани 52% от всего строящегося жилья относится к сегменту бизнес-класса. Об этом сообщил основатель компании «Авторы» Владимир Михайлов, чьи слова приводит РБК.

«Сейчас доля бизнес- и премиум-класса в Казани среди строящегося жилья, по данным сервисов аналитики, составляет порядка 52%», – сказал он.

Эксперт отметил, что покупатели жилья бизнес-класса чаще пользуются рассрочкой, вкладывая в покупку значительный объем наличных денег.

По его словам, покупатели таких квартир выбирают тихие локации, особенно если рассматривают центр города.

«Центральная часть города всегда будет привлекательна. Учитывая высокий спрос на жизнь в Казани, я думаю, есть предложение и спрос как на тихий, так и на активный деловой центр», – подчеркнул Михайлов.