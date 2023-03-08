Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Казани благоустроят три пляжа в Кировском районе за 1,8 млн рублей
В Казани, в Кировском районе, за 1,8 млн рублей благоустроят пляжи «Озеро Глубокое», «Нижнее Заречье» и место отдыха на берегу Изумрудного озера. Тендер был опубликован на портале госзакупок накануне.
Заказчиком выступила администрация Кировского и Московского районов горисполкома. Средства будут выделены из городского бюджета.
Согласно документам, рабочие должны будут покрасить металлическую лестницу на спуске к озеру Глубокое, скамейки, отремонтировать 14 кабинок для переодевания, зонты, установить 14 информационных щитов и 10 – покрасить, а также содержать территорию в чистом виде.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что рядом с казанским поселком Щурячье может появиться пляж, работы могут начаться в 2023 году.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»