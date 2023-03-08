В Казани благоустроят три пляжа в Кировском районе за 1,8 млн рублей

В Казани, в Кировском районе, за 1,8 млн рублей благоустроят пляжи «Озеро Глубокое», «Нижнее Заречье» и место отдыха на берегу Изумрудного озера. Тендер был опубликован на портале госзакупок накануне.

Заказчиком выступила администрация Кировского и Московского районов горисполкома. Средства будут выделены из городского бюджета.

Согласно документам, рабочие должны будут покрасить металлическую лестницу на спуске к озеру Глубокое, скамейки, отремонтировать 14 кабинок для переодевания, зонты, установить 14 информационных щитов и 10 – покрасить, а также содержать территорию в чистом виде.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что рядом с казанским поселком Щурячье может появиться пляж, работы могут начаться в 2023 году.