В Казани возле поселка Щурячье появится пляж, работы начнутся в 2023 году

Обсуждается проект организации пляжа рядом с поселком Щурячье. Сейчас решаются вопросы, связанные с экологией. Работы над инфраструктурой планируют начать в 2023 году. Об этом во время встречи со СМИ заявил мэр Казани Ильсур Метшин.

«Мы с нашими коллегами из Зеленого Дола сейчас проектируем пляж в районе поселка Щурячье. Это ближе, чем Лаишево, и еще наша территория. Хотим приступить к реализации в следующем году», – заявил градоначальник.

Он подчеркнул, что на территории города невозможно организовать пляж ввиду плохой экологической ситуации, так состояние Казанки не соответствует нормам. Но есть поручение от Президента Татарстана Рустама Минниханова о возведении нескольких больших бассейнов.