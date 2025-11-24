В Казани благоустроено 80% дворов, требовавших ремонта

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В столице Татарстана завершен шестой год реализации программы «Наш двор». В этом году было благоустроено 466 дворовых территорий на общую сумму почти 4,3 млрд рублей, сообщил председатель Комитета внешнего благоустройства Казани Альбер Шайнуров на деловом понедельнике в мэрии.

Всего по городу обновили 600 тыс. кв. метров асфальта, смонтировали более 5 тыс. малых архитектурных форм и установили свыше 120 новых контейнерных площадок. По итогам работ жители получили 5 тыс. новых парковочных мест, а в целом улучшения коснулись более 1 тыс. казанцев.

В целом же за все шесть лет действия программы обновлено 2,7 тыс. дворовых территорий города. Это свыше 3,6 млн кв. метров асфальта и 30 тыс. новых парковочных мест для более чем 600 тыс. жителей Казани. На сегодняшний день благоустроено почти 80% дворов, требовавших ремонта.

Самым маленьким проектом в этом году стал двор на улице Московской, 53. Его площадь составляет всего 583 кв. метра, он является придомовой территорией для 43 жителей Казани.

А самым большим стал комплекс, объединяющий 11 многоквартирных домов на улицах Фучика, Чишмяле и проспекте Победы. Общая площадь этой территории превышает 70 тыс. кв. метров, а количество казанцев, живущих в этих домах, составляет около 7 тыс. человек.