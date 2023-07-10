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Новости Татарстана и Казани
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В Казани благодаря Всероссийской ярмарке трудоустройства нашли работу 150 подростков
В ходе федерального этапа Всероссийской ярмарки трудоустройства, прошедшего 23 июня в Горкинско-Ометьевском лесу Казани, более 150 подростков были трудоустроены в сеть быстрого питания «Вкусно и точка» и гостинично-ресторанный комплекс «Ривьера». Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.
Всего же мероприятие посетили 3,5 тыс. жителей Казани, в том числе почти тысяча выпускников вузов. Завершившим обучение молодым людям здесь предлагали вакансии крупнейших промышленных и IT-компаний, а мечтающим открыть собственное дело презентовали маркет самозанятых с возможностью живого общения и обмена опытом.
Помимо прочего, посетителям ярмарки оказывали консультации по составлению бизнес-планов и получению государственной финансовой помощи при открытии своего дела.
Всероссийская ярмарка трудоустройства была организована в рамках федерального проекта «Работа России. Время возможностей». Ее региональный этап, состоявшийся 14 и 15 апреля на площадке Казанского федерального университета, посетили свыше 5 тыс. горожан, среди которых были 3,9 тыс. учащихся, студентов, школьников и будущих абитуриентов.
Там были представлены востребованные на рынке труда профессии, маркет образовательных учреждений для выпускников школ, тренинги по развитию карьерной траектории, профориентационные мастер-классы и консультации по составлению успешного резюме.
В общей сложности за шесть месяцев 2023 года в свободное от учебы время в Казани трудоустроено 290 несовершеннолетних в возрасте от 14 до 17 лет, отмечают в мэрии.
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