Жители ПФО стали самыми активными участниками Всероссийской ярмарки трудоустройства

В регионах России прошла Всероссийская ярмарка трудоустройства. Федеральное событие собрало 438 тыс. человек, а работодатели более чем на 2 тыс. площадок предложили им в сумме 437 151 вакансию, сообщает Правительство РФ.

Как уточнил глава Минтруда России Антон Котяков, самыми активными участниками события стали жители Приволжского федерального округа. Мероприятия ярмарки посетили 127 тыс. человек, участие приняли 4434 работодателя, предложившие более 109 тыс. вакансий.

Всероссийская ярмарка трудоустройства состоялась впервые. Событие было разделено на два этапа: региональный (14–15 апреля) и федеральный (23 июня). На втором этапе желающим представили возможность онлайн-участия — витрина работодателей и восьмичасовая деловая программа развернулись на сайте «Работа России».

Напомним, благодаря национальному проекту «Демография» в стране реализуется проект по модернизации службы занятости. Нацпроекты реализуются с 2019 года по указу Президента России Владимира Путина.