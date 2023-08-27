В Казани автоинспекторы проверят пассажирские автобусы

В столице Татарстана проходит масштабный рейд «Автобус», с 24 августа по 3 сентября. Его цель – профилактика дорожно-транспортного травматизма: проверять намечено водителей пассажирских автобусов.

По сведениям Госавтоинспекции, за 7 месяцев в Казани по вине водителей автобусов произошло 44 ДТП, в которых 54 человека получили травмы различной степени тяжести. Превышение скорости водителями общественного транспорта — причина большинства аварий с пострадавшими, отметили в ведомстве.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что на мосту по проспекту Победы в Казани два легковых автомобиля столкнулись с троллейбусом. По предварительным данным, водитель Volkswagen нарушил дистанцию, не выбрал безопасный боковой интервал и столкнулся с Hyundai и троллейбусом.

Госавтоинспекция Казани обращается к водителям и организаторам пассажирских перевозок: от Ваших действий и принятых решений на дороге зависит здоровье, а порой и жизнь участников дорожного движения.