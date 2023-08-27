news_header_top_970_100
Руc Тат
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
Происшествия 27 августа 2023 14:28

Появилось видео с места ДТП в Казани, где две легковушки столкнулись с троллейбусом

Скопировать ссылку

Фото: Очевидцы

Сегодня в Приволжском районе Казани произошло ДТП с участием двух леговых автомобилей и троллейбуса. Об этом «Татар-информу» сообщили в городской Госавтоинспекции.

Как выяснилось, авария произошло сегодня после полудня. На мосту по проспекту Победы произошло стоклновение трех транспортных средств. На кадрах видео видно, как на дороге лежат обломки одного из автомобилей.

В ведомстве отметили, что в результате ДТП никто не пострадал.

В настоящее время устаналиваются обстоятельства произошедшего.

#дтп в казани
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100

Главное