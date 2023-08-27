Появилось видео с места ДТП в Казани, где две легковушки столкнулись с троллейбусом

Фото: Очевидцы

Сегодня в Приволжском районе Казани произошло ДТП с участием двух леговых автомобилей и троллейбуса. Об этом «Татар-информу» сообщили в городской Госавтоинспекции.

Как выяснилось, авария произошло сегодня после полудня. На мосту по проспекту Победы произошло стоклновение трех транспортных средств. На кадрах видео видно, как на дороге лежат обломки одного из автомобилей.

В ведомстве отметили, что в результате ДТП никто не пострадал.

В настоящее время устаналиваются обстоятельства произошедшего.