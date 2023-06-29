В Казани автоинспекторы провели автопробег за соблюдение скоростного режима

Сотрудники Госавтоинспекции Казани провели профилактическое мероприятие с участием служебного транспорта. Автоинспекторы с включенными проблесковыми маячками проехали по улице Оренбургский тракт до Танкового кольца, сообщили в Госавтоинспекции Казани.

На патрульных автомобилях и мотоциклах были размещены плакаты с призывами: «Соблюдайте скоростной режим!», «Набирая скорость – не останови жизнь!».

Фото: Госавтоинспекция Казани

В ведомстве отметили, что несоблюдение скоростного режима повышает риск ДТП с тяжелыми последствиями.

Ранее «Татар-информ» рассказывал, что накануне под Казанью произошло смертельное ДТП с участием погрузчика, один человек погиб. Как рассказали в Госавтоинспекции Казани, водитель Nissan на скорости более 180 км/ч столкнулся с автопогрузчиком, после чего совершил опрокидывание. В результате ДТП 38-летняя пассажирка легковушки скончалась на месте.

В Госавтоинспекции напомнили, что движение необходимо осуществлять с такой скоростью, которая позволяет остановиться или выполнить маневр в случае непредвиденный ситуации. Необходимо помнить, что дорога – это не место для гонки.