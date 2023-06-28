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Новости Татарстана и Казани
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В Татарстане женщина погибла после столкновения легковушки с погрузчиком
Под Казанью произошло смертельное ДТП с участием погрузчика, один человек погиб. Об этом сообщает Госавтоинспекция Казани.
ДТП произошло сегодня ранним утром на Оренбургском тракте. 21-летний водитель Nissan превысил скорость и столкнулся с погрузчиком. После чего легковушка опрокинулась посреди дороги.
В результате ДТП 38-летняя женщина от полученных травм скончалась на месте происшествия.
«Материалы по факту ДТП переданы в СУ СКР по РТ для принятия процессуального решения», – рассказал врио командира 1 роты полка ДПС Госавтоинспекции Казани Азат Садыков
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