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Происшествия 28 июня 2023 08:08

В Татарстане женщина погибла после столкновения легковушки с погрузчиком

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Под Казанью произошло смертельное ДТП с участием погрузчика, один человек погиб. Об этом сообщает Госавтоинспекция Казани.

Фото: Госавтоинспекция Казани

ДТП произошло сегодня ранним утром на Оренбургском тракте. 21-летний водитель Nissan превысил скорость и столкнулся с погрузчиком. После чего легковушка опрокинулась посреди дороги.

В результате ДТП 38-летняя женщина от полученных травм скончалась на месте происшествия.

«Материалы по факту ДТП переданы в СУ СКР по РТ для принятия процессуального решения», – рассказал врио командира 1 роты полка ДПС Госавтоинспекции Казани Азат Садыков

#ДТП жертвы
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