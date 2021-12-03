В Казани автобусы №28а, 43 и 54 вновь начали заезжать на остановку «Четаева»

В Казани частично восстановилась схема движения автобусов №28а, 43 и 54. Ранее их маршрут был изменен из-за провала, образовавшегося на дороге, сообщает мэрия столицы Татарстана.

После происшествия общественный транспорт начал пропускать остановки «Сибгата Хакима», «Четаева», «Чистопольская», «Алексея Козина». Теперь «Четаева» вновь будет включена в схему движения автобусов.

В настоящее время «Водоканал» проводит восстановительные работы. По данным Комитета по транспорту Казани, к старой схеме курсирования маршруты №28а, 43, 54 вернутся после ремонта участка.