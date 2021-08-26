В Казани автобус №62 начал ходить по ЖК «Салават Купере»

В Казани с 25 августа изменился маршрут автобуса №62, который теперь связывает друг с другом два квартала жилого комплекса «Салават Купере». Об этом сообщает Telegram-канал администрации Кировского и Московского районов города.

Длина маршрута общественного транспорта увеличилась на 2,5 километра, дополнительно были созданы восемь остановок: «Ул. Тансык», «Ул. Виктора Сажинова», «Ул. Наиля Юсупова», «Ул. Альфии Авзаловой», «Ул. Хибинская», «Проспект Ильгама Шакирова», «Ул. Мустая Карима» и «Проспект Заречье».

Планируется, что ежедневно в рейс будут выходить 14 машин, время ожидания не должно превышать четверти часа. Накануне оно составляло от 16 до 23 минут.

Для обеспечения полноценного функционирования автобусного маршрута движение по улицам Тансык, Зилантовская и Арсланова станет односторонним. До 1 сентября предполагается «заменить схему движения, установить новые дорожные знаки, искусственные дорожные неровности и нанести разметку».

Администрация Кировского и Московского районов отмечает в соцсети Instagram, что пока нареканий на новый маршрут со стороны пассажиров нет: «интервалы небольшие; график соблюдается».

Ранее генеральный директор МУП «Метроэлектротранс» Айдар Абдулхаков заявил, что наиболее выгодным решением транспортной проблемы в ЖК «Салават Купере» может стать линия метробусов.