Абдулхаков: Выгоднее всего пустить в ЖК «Салават Купере» линию метробусов

Генеральный директор МУП «Метроэлектротранс» Айдар Абдулхаков в «Интервью без галстука» Андрею Кузьмину рассказал, что наиболее выгодным решением транспортной проблемы в ЖК «Салават Купере» является линия метробусов.

«Сейчас ведется оценка экспертами вариантов развития видов транспорта в «Салават Купере» — электрички, трамвая, метробуса. Но метробус превалирует над всеми вариантами», — отметил глава «Метроэлектротранса».

Ранее ИА «Татар-информ» уже сообщало, что такая возможность рассматривается властями города.

Кроме того, позже линии метробусов могут проложить на улице Гаврилова, в Дербышки и в сторону Оренбургского тракта, добавил Абдулхаков.

По его словам, метробусы — это система скоростных автобусов, вместимость которых сопоставима с трамвайной, а оплата проезда производится по принципу метрополитена.