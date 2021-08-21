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Ру Тат
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21 августа 2021  17:01

Абдулхаков: Выгоднее всего пустить в ЖК «Салават Купере» линию метробусов

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Генеральный директор МУП «Метроэлектротранс» Айдар Абдулхаков в «Интервью без галстука» Андрею Кузьмину рассказал, что наиболее выгодным решением транспортной проблемы в ЖК «Салават Купере» является линия метробусов.

«Сейчас ведется оценка экспертами вариантов развития видов транспорта в «Салават Купере» — электрички, трамвая, метробуса. Но метробус превалирует над всеми вариантами», — отметил глава «Метроэлектротранса».

Ранее ИА «Татар-информ» уже сообщало, что такая возможность рассматривается властями города.

Кроме того, позже линии метробусов могут проложить на улице Гаврилова, в Дербышки и в сторону Оренбургского тракта, добавил Абдулхаков.

По его словам, метробусы — это система скоростных автобусов, вместимость которых сопоставима с трамвайной, а оплата проезда производится по принципу метрополитена.

 

 

 

 

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