news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Транспорт
16 ноября 2021  15:36

В Казани автобус №47 начнет курсировать по новому маршруту

news_top_970_100

В Казани автобус №47 временно изменит маршрут движения. Изменения связаны с ограничениями на участке Оренбургского тракта, сообщает Комитет по транспорту. 

«С 17 ноября в него [маршрут] войдет дополнительный участок: ул. Мавлютова — Проспект Победы (остановка „Деревня Универсиады“) — Оренбургский тракт (внутренний проезд) — Деревня Универсиады (конечная остановка)», — говорится в сообщении.

По новому пути автобусы будут ходить до 1 декабря. Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что по временному маршруту будет курсировать троллейбус № 8.

#изменение маршрутов
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное